Pakistan'da otobüsle minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Olay yerinde ve hastanede ölenlerin sayısı açıklandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap eyaletinin Toba Tek Singh bölgesinde meydana gelen kazada, bir üniversitenin sporcularını taşıyan otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, araçlardan birinin sollama yaptığı sırada diğerinin bir traktör römorkunu geçmeye çalışması sonucu meydana geldi.

Yetkililer kazada 9 kişinin olay yerinde, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırılırken ya da hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik yetkilileri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500
