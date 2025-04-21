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Pakistan'da Çocuk Felciyle Mücadelede Kararlılık

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülke genelinde çocuk felci virüsünü yok etmek için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini ve bu amaçla ulusal aşı kampanyası başlattıklarını açıkladı. Şerif, hastalığın yalnızca çocukları değil, tüm toplumu tehdit ettiğini vurguladı.

İSLAMABAD, 21 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çocuk felci virüsünü tamamen ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir strateji ve ülke çapında uygulanan bir girişimle bu hastalığı yok etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şerif, bir hafta sürecek ulusal çocuk felci aşı kampanyasının pazar günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada hastalığı engellemek için aktif şekilde entegre ve güçlü bir strateji izlediklerini belirtti.

"Çocuk felci sadece çocukları değil, tüm toplumu tehdit etmektedir" diyen Şerif, ebeveynleri, öğretmenleri, dini liderleri, medyayı, sivil toplumu ve vatandaşları bu ulusal davayı desteklemeye çağırdı.

Şerif, ön saflarda yorulma bilmeden çalışan sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve saha personeline çocuk felci vakalarındaki kayda değer düşüş için şükranlarını sundu.

Dünyada çocuk felcinin hala yaygın görüldüğü birkaç ülkeden biri olan Pakistan'da son dönemdeki çabalar sayesinde bildirilen vaka sayısında önemli düşüş görülüyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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