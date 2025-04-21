Pakistan'da Çocuk Felci Aşılaması İçin 45 Milyon Çocuk Hedefleniyor

Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılama çalışmalarının bir parçası olarak bu yıl ikincisi başlatılan kampanya kapsamında 45 milyon çocuğun aşılanacağı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da katıldığı bir törende konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, çocuk felciyle mücadele için yaklaşık 415 bin sağlık çalışanının katılımıyla 21-27 Nisan'da yürütülecek kampanya kapsamında 45 milyon çocuğun aşılanmasının planlandığını belirtti.

Kampanyanın "büyük başarı" elde edeceğini dile getiren Şerif, "Ortak çabalarımız sayesinde bu kampanyada başarılı olacağız. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi uluslararası ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Şerif, güvenlik sorunlarının yaşandığı bölgeler için kapsamlı güvenlik önlemleri alındığını vurgulayarak, ülke genelindeki ebeveynlere "kampanyayı başarılı kılmak adına sahadaki ekipleri destekleme" çağrısı yaptı.

Pakistan'da çocuk felci vakalarına karşı sık sık aşı kampanyaları düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen aşı kampanyasının ilki şubatta yapılmıştı.

Ülkede 2023'te sadece 6 çocuk felci vakası tespit edilirken, geçen yıl 70'ten fazla vaka kaydedilmişti.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsü, önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.

Aşıyla önüne geçilebilen çocuk felci, DSÖ verilerine göre dünyada sadece Pakistan ve Afganistan'da halen görülüyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.