Pakistan'da aşiretler çatıştı: 35 ölü, 25 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesi sık sık aşiret çatışmalarına sahne oluyor.

AŞİRETLER ÇATIŞTI, 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basının emniyet güçlerine dayandırdığı habere göre, Kurram'da Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışma çıktı. Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı kişiler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe verdi. Yaşanan çatışmalarda 35 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsmi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Kurram'da eğitim kurumları şiddet olayları nedeniyle kapalı. Taraflar ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef alıyor." dedi.

Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının büyümesinden endişe ediliyor.