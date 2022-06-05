Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü - Haberler

Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürdüğünü bildirdi. Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürdüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Bannu ilçesinin Jani Khel bölgesindeki bir sığınağa yapılan baskında 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Veziristan'da çıkan çatışmada 2 saldırganın daha öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, her iki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğu belirtilmedi. AA / Emel Öz - Güncel Afganistan Pakistan Güncel Haberler

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