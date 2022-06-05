Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü - Haberler

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Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü

AA - Emel Öz - Güncel
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Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürdüğünü bildirdi.

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürdüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Bannu ilçesinin Jani Khel bölgesindeki bir sığınağa yapılan baskında 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kuzey Veziristan'da çıkan çatışmada 2 saldırganın daha öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, her iki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğu belirtilmedi.

AA / Emel Öz - Güncel

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