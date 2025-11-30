Pakistan Başbakanı, Filistin Halkına Destek Verdi

İSLAMABAD, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde ülkesinin Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini teyit etti.

Başbakan yaptığı açıklamada, Pakistan hükümeti ve halkının, on yıllardır kendi kaderini tayin etme hakkından mahrum bırakılan, toprakları ellerinden alınan ve yaygın şiddete maruz kalan Filistinlilerin yanında olduğunu söyledi.

Filistin halkının dayanıklılığını öven Şerif, onların cesaretini insan ruhunun kanıtı olarak nitelendirdi.

Pakistan, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına dayalı olarak Filistin sorununun adil ve kalıcı şekilde çözülmesi konusundaki taahhüdünü yineledi. Ülke, 1967 öncesi sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, yaşayabilir ve kalıcı bir Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor.

Şerif, "Pakistan, Filistin halkıyla her zaman dayanışma içinde olduğunu yeniden teyit ediyor ve özgürlük, haysiyet ve barış mücadelesinde onların yanında yer alıyor" dedi.