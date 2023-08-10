Özyeğin Üniversitesi desteğiyle "Konaklama Sektöründe Yapay Zeka Raporu 2023" yayımlandı

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü ile Hotel Tech Insight iş birliğinde, yapay zeka teknolojisinin otelcilik ve konaklama endüstrisine etkilerine ve doğru kullanım alanlarına odaklanan "Konaklama Sektöründe Yapay Zeka 2023" raporu yayımlandı.

Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü ile Hotel Tech Insight iş birliğinde, yapay zeka teknolojisinin otelcilik ve konaklama endüstrisine etkilerine ve doğru kullanım alanlarına odaklanan "Konaklama Sektöründe Yapay Zeka 2023" raporu yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yönetim danışmanlığı şirketi Branchout Türkiye ile otel teknolojileri firması WeBee girişimi olan Hotel Tech Insight'ın Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü'nün akademik partnerliğinde hazırladığı ikinci rapor kamuoyuna sunuldu.

Rapor son yılların en çok yatırım çeken teknoloji alanlarından yapay zekanın, otelcilik ve konaklama sektörlerine etkisinin potansiyelini anlamaya ve doğru stratejilerle kullanılmasının yaratacağı sonuçlara odaklanıyor.

Pek çok sektörde olduğu gibi otelcilik ve konaklama sektörlerinde hızlı ve önemli dönüşümlere kapı aralayan yapay zeka teknolojilerine odaklanılan raporda, bahsi geçen dönüşüm alanları arasında müşteri deneyimini kişiselleştirme, operasyonları optimize etme, talep tahmini ve fiyatlandırma stratejilerini geliştirmek sayılıyor.

Raporda ayrıca sürdürülebilir rekabet anlayışı doğrultusunda müşterilere sunulacak hizmetlerin en üst düzeye çıkarabilmesi için yapay zeka teknolojilerinin doğru ve etkin kullanımının imkanları da araştırılıyor.

Yapay zeka uygulamaları işletme gelirlerini 3 kat artırıyor

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Forester Research verilerinden yararlanılan raporda, son yıllarda artan yapay zeka uygulamaları kullanımının konaklama sektöründe hizmet veren işletmelerin performanslarını ne ölçüde etkilediğine değiniliyor.

Uygulamaların işletme gelirlerini 3 kat artırdığının altı çizilen raporda, yapay zeka kullanımının misafir potansiyelini yüzde 25 artırdığı ve satış verimliliğini de benzer oranlarda yukarıya taşıdığı vurgulanıyor.

Raporda yapay zeka teknolojilerinin, özellikle Kovid-19 sürecinde istihdam kaybı yaşayan konaklama sektörünün iş gücü açığına etkili bir çözüm sunabileceği belirtiliyor.

Sektörün performansını doğrudan etkileyen yapay zeka temelli uygulamalar arasında, misafirlerin ağırlıklı olduğu yerel dillerde iletişim yönetimi, gelir ve maliyet optimizasyonu odaklı satış, fiyatlandırma ve satın alma yönetimi, performans odaklı finans ve nakit akış yönetimi, verimlilik odaklı bina ve tesis yönetimi ve kişisel verilerin korunmasına odaklı güvenlik yönetimi gösteriliyor.

"Türkiye yapay zekayla turizmde rekabet avantajı elde edebilir"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Otel Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hanım Kader Şanlıöz Özgen, raporun tüm sektöre faydalı olması temennisinde bulundu.

Yapay zekanın birçok alanı bir araya getirerek otel işletmeciliği sektörünü dönüştürdüğünü kaydeden Özgen, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ağırladığı turist sayısı bakımından ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye; veri işleme kapasitesi, kararlılık ve hız gibi özellikleriyle öne çıkan yapay zekanın potansiyelini kullanarak turizm gelirlerini artırma ve önemli bir rekabet avantajı elde etme şansına sahip. Hotel Tech Insight olarak yapay zeka konulu bu ikinci raporun, sektördeki tüm ilgililer için yararlı ve yol gösterici olmasını diliyoruz."

"Yapay zeka konaklama sektörünün başarısı için önemli"

Branchout Türkiye Kurumsal Finansman ve Strateji Lideri Kürşat Doğan da yapay zekanın konaklama sektörünün başarısı için önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Raporumuz mevcut yapay zeka uygulamalarını, konaklama sektörüne etkilerini, uygulama aşamasında karşılaşılan riskleri ve zorlukları kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alıyor. Raporda yapay zekanın işletme performansına etkileri, üretken yapay zekanın kullanım örnekleri, potansiyel riskler, zorluklar ve uygulama örnekleri ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka teknolojilerini seçme ya da teknolojilere entegre olma süreçlerinde sektör bileşenlerine gereken destekleri vermeye hazırız."

Branchout Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejileri Lideri Şeyma Tigin Doğan ise yapay zeka teknolojilerinin turizm sektörüne büyük katkıları olacağını anlattı.

Yapay zeka araştırmalarına ve sektörün bu teknolojiyi kullanmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını kaydeden Doğan, "Rapor, turizm sektöründeki işletmelerin bu teknolojileri benimsemesine ve kullanmasına yardımcı önemli bir kaynak olacaktır." Raporun sektörde verimlilik, kişiselleştirilmiş hizmetler, operasyonel mükemmellik ve misafir deneyimini iyileştirme gibi alanlarda büyük bir potansiyel sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turizm sektörümüzde yapay zeka uygulamalarının artmasını bekliyoruz"

WeBee Ortak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Zan da Türkiye'de gelecek yıllarda yapay zeka temelli uygulamaların konaklama ve otelcilik sektörlerinde hızla çoğalmasını beklediklerini vurguladı.

WeBee'nin 23 ülkede hizmet veren otellerde mobil uygulamalar üzerinden yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başladığını kaydeden Zan, insan kabiliyetlerinin çok ötesinde yetenekler sunan yapay zekanın konaklama sektörünün her alanını iyileştirme potansiyeli taşıdığını bildirdi.