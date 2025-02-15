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Özgürlük Nöbeti Platformu'ndan Trump'a Protesto

Özgürlük Nöbeti Platformu'ndan Trump'a Protesto
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Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Trump'ın Gazze'yi devralma planını protesto ederek Şişli'deki Trump Towers önünde toplandı. Eylemde Filistin bayrakları taşındı ve Trump'a yönelik sert sözler söylendi.

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.

Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mehmet Harput, buradan ABD Başkanı Trump'a seslenmek istediklerini belirterek, "Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Harput, Filistin özgür olana dek mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano da Filistin'i güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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