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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 3 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Özel, grup toplantısı öncesinde, TBB programı için Ankara'da bulunanTürkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da Bir Araya Geldi

3 SAAT SÜRDÜ

Saat 20.00 itibarıyla başlayan görüşme 3 saat sürdü.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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