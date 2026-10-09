Özgür Özel, Mersin'de Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş için taziye ziyaretinde bulundu

Özgür Özel, Mersin'de Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş için taziye ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitenin 14'üncü katından düşerek yaşamını yitiren kızı Sezen Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Atilla Taş'ın Mersin'deki evinde gerçekleşti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kızı Sezen Taş'ın vefatı nedeniyle şarkıcı Atilla Taş'a Mersin'deki evinde başsağlığı ziyaretinde bulundu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de bir sitenin 14'üncü katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: ANKA