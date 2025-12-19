Özgür Özel: "Ali Tatar'ı Aramızdan Ayrılışının 16'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Karanlık kumpaslara boyun eğmeyen, şerefini ve onurunu her şeyin üzerinde tutan FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı aramızdan ayrılışının 16'ncı yılında saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları için, Ali Tatar için adalet yerini bulana kadar bu kara düzenle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

