Haberler

Özgür Özel: "Ali Tatar'ı Aramızdan Ayrılışının 16'ncı Yılında Saygıyla Anıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ın 16. ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladı ve adalet mücadelesine devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Karanlık kumpaslara boyun eğmeyen, şerefini ve onurunu her şeyin üzerinde tutan FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı aramızdan ayrılışının 16'ncı yılında saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları için, Ali Tatar için adalet yerini bulana kadar bu kara düzenle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Karanlık kumpaslara boyun eğmeyen, şerefini ve onurunu her şeyin üzerinde tutan FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı aramızdan ayrılışının 16'ncı yılında saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları için, Ali Tatar için adalet yerini bulana kadar bu kara düzenle mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
title