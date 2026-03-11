Özgür Özel, Bülent Arınç'ı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı ziyaret edecek.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Meclis'te, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı ziyaret edecek. Ziyaretin, Arınç'ın bir süre önce Özel'i makamında ziyaret etmesi nedeniyle iade-i ziyaret kapsamında olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA