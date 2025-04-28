Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor

Özgür Özel: 19 Mart Darbe Girişiminin Siyasi Hedefi İmamoğlu, Maddi Hedefi Kanal İstanbul'dur

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turunu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerini paylaştı. Özel, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur." açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turunu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerini paylaştı. Özel, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat günü Kanal İstanbul güzergahında yaptığı helikopter turu ve Erdoğan'a yapılan Kanal İstanbul sunumunun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. CHP Lideri Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" 'Kanal İstanbul gündemimizde yok' açıklamaları yalandır. 'Hükümet Kanal İstanbul'dan vazgeçti' ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul'dur. Tarih 27 Şubat 2025. İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title