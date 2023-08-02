Özgün, İbrahim Erkal şarkılarının yer aldığı proje albümünde yer alıyor

Özgün, kendi single çalışması 'İmtiyaz'ın yanı sıra İbrahim Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği proje albümünde 'Seviyorum mu Ne' şarkısını seslendirdi. İki şarkısını da sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyor.