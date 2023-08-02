Özgün, İbrahim Erkal şarkılarının yer aldığı proje albümünde yer alıyor
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Özgün, kendi single çalışması 'İmtiyaz'ın yanı sıra İbrahim Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği proje albümünde 'Seviyorum mu Ne' şarkısını seslendirdi. İki şarkısını da sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyor.
Özgün uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü kendi single çalışması "İmtiyaz"ın yanı sıra İbrahim Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği proje albümü için de "Seviyorum mu Ne" seslendirdi.
İki şarkısının da kısa zamanda sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, duygusunu "konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyorum" cümlesiyle dile getirdi.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel