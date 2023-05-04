ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 MAYIS 2023

Avrasya Tüneli'nden bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçtiTünelden günlük ortalama 1054 motosiklet geçiyorAvrasya Tüneli, motosikletler için 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.

6 Nisan 1920

1- Avrasya Tüneli'nden bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti

Tünelden günlük ortalama 1054 motosiklet geçiyor

Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 liradan ücretlendiriliyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Avrupa'nın büyük şehirlerinde konut sıkıntısı rekor kira artışlarına neden oluyor

Almanya'da 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyulurken, Hollanda'daki 315 bin olan konut açığının gelecek yıllarda artması bekleniyor

Avrupa'da konut kısıtı ve kira artışlarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İngiltere'de kiralanabilir konut sayısı 2019'daki seviyesinin yüzde 46 altında

İspanya'da ise her geçen yıl artan konut sorununa karşı önlem arayan hükümet, ülke demokrasi tarihinde ilk defa kira artışlarına müdahale etti

(Ekip/Avrupa)

3- İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

Londra'da sokaklar, meydanlar ve parklarda taç giyme gününe yönelik kutlama hazırlıkları yapılırken kentin her yeri bayraklar, logolar ve flamalarla süslendi

Hediyelik eşya toptancısı Riz Ozman, milyonlarca adet ürün satışı yaptığını belirtirken, el yapımı bayrak üreticisi Andy Ormrod, önemli sayıda İngiltere bayrağı siparişi aldıklarını ifade etti

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Erguvan İstanbul'a sadece renk katmıyor şifa da oluyor

Osmanlı mutfağı araştırmacısı şef Recep İncecik:

"Erguvan şerbetinin rengini ve tadın vermek çok büyük bir ustalık gerektirir. Erguvan şerbeti çok özel bir şerbet, yapımı da çok incelik istiyor"

"Boğmaca ve göğüs kanseri tedavisinde kullanılmış. Sindirim sistemine iyi gelir ve hazmı kolaylaştırarak ishali de tedavi eder"

(Rabia Düzgün/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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