ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 MAYIS 2023

Türk savunma sanayisi Malezya'da boy gösterecekLangkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na 18 Türk savunma sanayisi firması katılım sağlayacakTürk firmaları zıhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah...

6 Nisan 1920

1- Türk savunma sanayisi Malezya'da boy gösterecek

Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na 18 Türk savunma sanayisi firması katılım sağlayacak

Türk firmaları zıhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Rusya'nın 4,7 milyar dolarlık elmas ihracatı yeni yaptırımların hedefinde

AB yaptırımlarının, elmasın menşe ülkesini takip eden sistemle devreye alınması halinde Rusya'nın ticareti kadar Hindistan'ın elmas ticareti için de risk oluşuyor

Rusya'nın ham elmas üretiminin yüzde 60'ı direkt veya dolaylı olarak Hindistan'a ulaşarak burada işlenirken, ABD 10,2 milyar dolarla Hindistan'ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

3- ABD'deki güçlü ekonomik aktivitenin dolara talebi artırması emtia piyasasını baskıladı

Geçen hafta pirincin fiyatı yüzde 7,7, soya fasulyesi yüzde 6,1, nikel yüzde 5,7, mısır yüzde 5,1, buğday yüzde 4,7, çinko yüzde 1,8, şeker yüzde 1,7 ve kurşun yüzde 1,4 düşüş kaydetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç: "Bastonlarım tüm engellileri taşıyacak"

"Cumhurbaşkanımız bugüne kadar engellinin her çığlığını, her sesini duyup duyarlı olmuştur. Bizden kopan branşların özellikle geri gelmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız olacak"

(Halil İbrahim Avşar-Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yeniden final heyecanı yaşamak istiyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay:

"Bizim tek amacımız kazanmak, başka hiçbir düşüncemiz yok. Tabii ki kolay bir maç değil. Fenerbahçe çok iyi bir takım"

(Halife Yalçınkaya/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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