Batman'da otizmli öğrenciler ektikleri sebzelerin hasadını yaptı - Haberler

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Batman'da otizmli öğrenciler ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

AA - Muhyeddin Beyca - Güncel
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Batman'da otizmli öğrenciler ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

Batman Üniversitesi kampüsünde otizmli öğrencilerin ektiği sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi kampüsünde otizmli öğrencilerin ektiği sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi ile Renkli Eller Otizmliler Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında 3 hafta önce topraklı ve hidroponik serada, sebze fidesi eken otizmli öğrenciler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ektikleri sebzelerin ilk mahsulünü topladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, üniversite olarak özel öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Cebe, şöyle konuştu:

"Burası örnek bir tarım uygumala alanıdır. Özel öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz proje kapsamında öğrenciler 3 hafta önce fidanları toprakla buluşturmuştu. Engelliler Haftasında da diktiklerinin meyvelerini almaya geldiler, diktiklerini hasat ettiler. Dileğimiz engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır. Engelleri ancak hep birlikte aşabiliriz."

Renkli Eller Otizmliler Derneği Başkanı Tevfik Gayretli de çocukların böyle etkinliklerle öz güvenlerinin ve motivasyonlarının arttığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

AA / Muhyeddin Beyca - Güncel

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