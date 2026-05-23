Haberler

Ümit Özdağ'dan Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılma Kararına Tepki: Öğrencilere Yapılmış Haksızlık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını eleştirerek, öğrencilerin mağdur edildiğini ve bu kararın haksızlık olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararına tepki göstererek, "Bilgi Üniversitesi öğrencileri çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar ve üniversiteye girerken hiç ummadıkları, beklemedikleri bir sınavdan geçiyorlar. Bu, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine yapılmış bir haksızlık" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Bilgi Üniversitesi bir gece Erdoğan'ın bir imzası ile kapatıldı. Elbette öncesinde adli makamlar ve YÖK ile bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak 20 bin öğrenci bir anda üniversitesiz kaldı. Özel üniversitelerin kuruluşlarında bir devlet üniversitesi vasi üniversite oluyor. Mimar Sinan Üniversitesi Bilgi Üniversitesinin vasi üniversitesi. Bu durumda Bilgi Üniversitesi öğrencileri diplomalarını Mimar Sinan Üniversitesinden alacaklar."

Ancak bu öyle söylendiği gibi kolay bir şey değil. Öncelikle Bilgi Üniversitesi'nde olan bazı bölümler Mimar Sinan Üniversitesi'nde yokmuş. Muhtemelen bu bölümlerdeki öğrenciler başka devlet üniversitelerine aktaracaklar ama sorun bununla bitmiyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi ve öğretim üyesi sayısı belli. Şimdi bu sayının üzerine binlerce yeni öğrenci geliyor. Muhtemelen farklı müfredat ve ders kitapları da bir farklı hocalar. Bilgi üniversitesi kapatılmadan devlet bilgi Üniversitesi'ne el koyarak onu devlet Üniversitesi'ne çeviremez miydi? Özetle Bilgi Üniversitesi öğrencileri çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar ve üniversiteye girerken hiç ummadıkları, beklemedikleri bir sınavdan geçiyorlar. Bu, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine yapılmış bir haksızlık. Bilgi Üniversitesi'ni son ziyaretimde gençlerle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik."

Kaynak: ANKA
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

10+4 kuralı başını yaktı! Yıldız futbolcusuna kapıyı gösterdi

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha