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Ümit Özdağ'dan, İktidara 12. Yargı Paketi Tepkisi: Hiç İşi Uzatmayın. Anayasa'yı Kaldırın, Yasaları İptal Edin

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12. Yargı Paketi'ndeki Yargıtay düzenlemesine sosyal medyadan tepki göstererek, 'Anayasa'yı kaldırın, yasaları iptal edin' dedi.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12. Yargı Paketi'nde yer alan "Yargıtay" düzenlemesine tepki göstererek, "Hiç işi uzatmayın. Anayasa'yı kaldırın. Yasaları iptal edin. Kafanıza uygun bir kaç savcı ve hakim ile yola devam edin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12. Yargı Paketi'nde yer alan "Yargıtay" düzenlemesine isosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, "Yargıtay, 'görevsizlik ve yetkisizlik' gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozamayacak" ifadelerinin yer aldığı haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç işi uzatmayın. Anayasayı kaldırın. Yasaları iptal edin. Kafanıza uygun bir kaç savcı ve hakim ile yola devam edin."

Kaynak: ANKA
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