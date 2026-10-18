Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Özdağ, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı, halkın yanında olacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdağ, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı, halkın yanında olacaklarını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti. Özdağ, paylaşımında "Türk milleti olarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik ederek, "Türk milleti olarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"ne ilişkin, "Bugün, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Türk milleti olarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tarihi gün vesilesiyle tüm Azerbaycan halkını ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı
Alanya'daki oto yıkamacı kavgasında acı haber! Halil Topal da 8 gün sonra hayatını kaybetti, ölü sayısı 3'e çıktı

Oto yıkamacıdaki kanlı kavgada 3. ölüm! 8 gün dayanabildi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Kayseri'de refüje çıkan alkollü sürücü polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Kamera yalanını ortaya çıkardı

Polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Aldığı cevap ve ceza olay oldu