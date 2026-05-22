CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Oyuncular Sendikası: Seçme ve Seçilme Hakkı, Demokratik Toplumların ve Örgütlenme Özgürlüğünün Temelidir

Oyuncular Sendikası, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin 'mutlak butlan' kararının demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına ve örgütlenme özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Oyuncular Sendikası, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Mutlak Butlan kararı demokrasinin tartışmalı hale gelmesi, seçme ve seçilme hakkına, örgütlenme özgürlüğüne, hukuka ve halka zarar vermektedir. Seçme ve seçilme hakkı, demokratik toplumların ve örgütlenme özgürlüğünün temelidir" açıklamasını yaptı.

Oyuncular Sendikası, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mutlak Butlan kararı demokrasinin tartışmalı hale gelmesi, seçme ve seçilme hakkına, örgütlenme özgürlüğüne, hukuka ve halka zarar vermektedir."

Seçme ve seçilme hakkı, demokratik toplumların ve örgütlenme özgürlüğünün temelidir. Üyelerimizin ve yurttaşların idaresinin tartışmalı hale getiren her müdahale, yalnızca siyasal haklara değil, sendikal hak ve özgürlüklere, ifade özgürlüğüne ve sanat alanının bağımsızlığına da zarar verir.

Sanatın ve sanat emekçilerinin özgürce var olabildiği bir yaşam, ancak demokratik hakların güvence altında olduğu koşullarda mümkündür.

Oyuncular Sendikası olarak, demokrasiye, halk iradesine, seçme- seçilme hakkına, sendikal hak ve özgürlüklere ve tabi ki sanatın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA
