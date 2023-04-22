Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda öğlen düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene, oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar'ın yakınları kabul etti. Oyuncu Talat Bulut "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi. Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu.

"HER ÖLÜM ERKEN ÖLÜMDÜR"

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"OYUNCU DEĞİL; DERT ORTAĞI, NEŞE KAYNAĞINI UĞURLUYORUZ"

Tiyatro oyuncusu Vahide Perçin, "Rana abiyi daha geç tanıyanlardanım Ankara sanat tiyatrosunda tanıştım. Yeri çok zor doldurulacak doldurulur mu bilmiyorum çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Cenaze de yer alan bir diğer ünlü oyuncu Altan Erkekli, "Bizim için oyuncu değil bir abi bir usta hayatı anlatan dert ortağı sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece yaşamız ile duygularımız ile aynı seviyeye inen bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı" dedi.

"BİZİM KUŞAK YAVAŞ YAVAŞ VEDALAŞMAYA BAŞLADI"

Oyuncu Halil Ergün, "Değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik, tiyatro ya çok önemli katkıları oldu, çok değerli bir arkadaşımızdı ışıklar içinde yatsın artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşma ya başladı sarsıldık tabii daha yapacağı işler vardı çalışmaları vardı bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.