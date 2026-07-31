Oyuncu Haydar Köyel, Öykü Karayel'le İrlanda yapımı "Kin" dizisinin yeni sezonunda oynayacak

Oyuncu Haydar Köyel, uluslararası yapımlardaki kariyerini İrlanda yapımı "Kin" dizisinin üçüncü sezonunda sürdürecek.

Peter McKenna ve Ciaran Donnelly imzası taşıyan yapım, 2021'den bu yana yayınlanıyor. Dizinin ikinci sezonunda "Hazim Atkas" karakterini canlandıran Köyel, üçüncü sezonda da aynı rolle kamera karşısına çıkacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Köyel, 3 yıl aradan sonra üçüncü sezon için yeniden çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle başarılı bir projeye yeniden dahil olmak zaten başlı başına heyecan verici. Bir de Öykü Karayel ve Kenan Ece gibi çok sevdiğim ve işlerini büyük beğeniyle takip ettiğim oyuncularla aynı projede yer almak benim için ayrı bir mutluluktu. Şimdi ise Mallorca'da çekilecek sahnelerde Öykü'yle birlikte kamera karşısına geçecek olmak için de sabırsızlanıyorum." dedi.

Türkiye'den oyuncuların uluslararası projelerde daha fazla yer almaya başlamasını çok değerli bulduğunu söyleyen Köyel, şunları kaydetti:

"Bence bu durum, ülkemizdeki oyunculuk seviyesinin dünyada da karşılık bulduğunu gösteriyor. Birbirinden yetenekli o kadar çok oyuncumuz var ki… Hepimiz farklı projelerde elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Türk oyuncularının uluslararası yapımlarda daha görünür olması hepimiz için gurur verici. Umarım bu projeler çoğalır ve daha fazla oyuncumuz dünya çapında hikayelerin bir parçası olur."

"Kin" dizisi hakkında

Charlie Cox, Clare Dunne, Aidan Gillen, Emmett J. Scanlan, Maria Doyle Kennedy, Sam Keeley ve Ciaran Hinds'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, ikinci sezonda kadroya katılan Haydar Köyel ile Öykü Karayel de Türk suç ailesinin üyeleri olarak hikayedeki rollerini devam ettirecek.

Aile bağları ve organize suç dünyasını konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle son yılların uluslararası alanda öne çıkan İrlanda dizileri arasında gösteriliyor. Dizi, ilk olarak RTE ekranlarında yayımlandıktan sonra BBC tarafından satın alınarak BBC One ve BBC iPlayer platformlarında da izleyiciyle buluştu.

Dublin'de yaşayan Kinsella suç ailesinin hikayesini konu alan dizide, ikinci sezonda İrlanda'da faaliyet gösteren bir Türk suç ailesinin olay örgüsüne dahil olmasıyla iki aile arasındaki güç mücadelesi ve çatışmalar ekranlara taşınıyor.

Kaynak: AA