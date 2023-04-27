Otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın öldü

IĞDIR'da, taksiyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli, hayatını kaybetti. Muharemli'nin 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kaza, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 16 YD 782 plakalı otomobil ile 76 T 0134 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Kamile Muharemli'nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi.