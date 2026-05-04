Otomobil, TIR ile tanker arasına sıkıştı; kaza kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. TIR ile tankerin arasına sıkışan otomobil hurdaya döndü. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 KD 934 plakalı TIR, 41 AVF 343 plakalı otomobil, 34 HLH 725 plakalı tanker ve 41 BEL 993 plakalı kamyonet çarpıştı. TIR ile tankerin arasında sıkışan otomobil, hurdaya döndü. Otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü.

Bu arada kaza başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı