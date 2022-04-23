OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

ZONGULDAK'ta, önündeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Akif Özayvaz idaresindeki 67 EE 782 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ersin Yıldırım idaresindeki 67 ABU 602 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akif Özayvaz'ın kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Akif Özayvaz ile eşi Simge Özayvaz'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ersin Yıldırım, 'Araç geriden süratli geliyordu. Bir anda gelip vurdu bana. İleriye doğru gittik. Ben ileriye doğru bayağı bir gittim' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel