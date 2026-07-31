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Otomobil takla attı; 5 yaralı

Otomobil takla attı; 5 yaralı
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BOLU'da D-100 kara yolunda otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

BOLU'da D-100 kara yolunda otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Çaydurt Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.T. idaresindeki 06 DE 6282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, sürücü S.T. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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