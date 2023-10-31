Otomobil sulama kanalına uçtu; sağlık görevlisi sürücü yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Sağlık görevlisi Abdullah Akpınar idaresindeki 34 BR 4879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarpıp, sulama kanalına devrildi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü 5 metre derinlikteki kanaldan çıkartarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel