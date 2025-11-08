Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapıp Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada ehliyetsiz sürücü Ahmet Akpolat (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Akpolat'ın kullandığı 63 KE 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Akpolat ile yanında bulunan Muhammet A. (15) ve Ali A. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Akpolat, kurtarılamadı. 2 kişinin tedavisi sürerken, Akpolat'ın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.