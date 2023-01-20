Otomobil, köprüden çaya uçtu: 3 ölü (2) Güncel Haberler ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIBatman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden çaya uçtuğu kazada ağır yaralanarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden çaya uçtuğu kazada ağır yaralanarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (66), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin kimlikleri de Hayrettin Yiğiter (60) ve Abdurrahim Türksoy (70) olarak belirlendi. Kazada ölenlerin cenazelerinin hastanedeki otopsi işlemleri sürüyor. Arif ARSLAN/ BATMAN, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Naci Kılıç İkiköprü Batman Güncel Haberler

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