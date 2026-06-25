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Aşkale'de Kamyonete Arkadan Çarpma: 3 Ölü, 3 Yaralı

Aşkale'de Kamyonete Arkadan Çarpma: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde, sabah saatlerinde bir otomobilin kiraz yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde otomobilin kiraz yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum'a yönüne giden 19 TZ 473 plakalı otomobil, kiraz yüklü 60 AGP 287 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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