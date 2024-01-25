Otomobil Hırsızları Yakıt Bitti, İstasyona İttiler

BURSA'da, çaldıkları otomobilin yakıtı bitince, iterek akaryakıt istasyonuna götüren Arda Y. (20) ile M.D., burada yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları otomobili istasyona getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak'ta, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobilin kapısını tornavidayla açıp düz kontakla çalıştıran şüpheli, otomobil sahibinin durumu fark etmesiyle panikledi. Otomobili hareket ettiren şüpheli, sokaktaki binanın duvarına çarpınca da aracı bırakıp kaçtı. Araç sahibinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin Arda Y. olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

21 Ocak'ta da Başaran Mahallesi'nde aynı yöntemle otomobil hırsızlığı ihbarı alan ekipler, şüpheli Arda Y.'nin bölgede olma ihtimali üzerine geniş çaplı araştırma yaptı. Şüphelilerden birinin ilk hırsızlık olayının da faili Arda Y., diğerinin ise M.D. olduğu belirlendi.

TAKİPLE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDILAR

Ekipler, şüphelileri tespit edip güvenlik kameralarından da takibe aldı. Bir akaryakıt istasyonuna iterek otomobili götürdükleri belirlenen 2 şüpheli, ekiplerin baskınıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye birbirlerine kelepçelenerek götürülen şüphelilerden Arda Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Arda Y.'nin ilk hırsızlık girişimi ile çaldığı otomobili arkadaşı M.D. ile iterek akaryakıt istasyonuna götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.