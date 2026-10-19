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ÖSYM, hazırlıkta başarısız öğrenciler için yerleştirme başvurularını almaya başladı

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ÖSYM, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olup ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi için başvuru alacak. Başvurular 19 Ekim-2 Kasım 2026 arasında yapılacak; kılavuz ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için Türkçe yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar alınacağını bildirdi.

Ösym, 2026 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri'ne ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır. Başvurular, 19 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacaktır." bilgisine yer verildi.

Başvurulara ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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