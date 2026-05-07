ÖSYM Türkçe Yeterliliği Ölçen İlk Elektronik Sınavı 9 Mayıs'ta Yapacak

Güncelleme:
ÖSYM, 9 Mayıs'ta elektronik ortamda yapılacak Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) ilk uygulamasını gerçekleştirecek. Sınav, uluslararası ölçekte Türkçe yeterliliğini ölçmeyi hedefliyor ve sonuçlar 10 Haziran'da açıklanacak.

(ANKARA) – ÖSYM, yabancı dil olarak Türkçe yeterliliğini ölçmeye yönelik hazırlanan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı 9 Mayıs'ta (e-YDTS) uygulamaya geçiriyor. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde dijital ortamda yapılacak sınavın sonuçları 10 Haziran'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen sınavın cumartesi günü ilk kez uygulanacağını belirterek, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu. Yılların hayali gerçek oluyor" dedi.

"Türkçe öğretiminde standartlaşma hedefleniyor!

Ersoy, uluslararası öğrenci sayısındaki artışla birlikte Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme alanında standartlaşma ihtiyacının doğduğunu ifade ederek, sınavın Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) uygun şekilde hazırlandığını söyledi.

Sınavın hazırlık sürecinde 8 deneme sınavı gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van'da soru yazarları ile denetmenlere yönelik toplam 8 eğitim düzenlendiğini kaydetti. Ersoy, sınavın "kesme puanı" çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.

"B2, C1 ve C2 düzeylerinde sertifika verilecek"

e-YDTS'nin uluslararası öğrenciler açısından önemli bir referans niteliği taşıyacağını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"e-YDTS ile adayların dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu şekilde ölçmeyi ve adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlıyoruz. Sınav; eğitim kurumları, meslek kuruluşları ve devlet kurumları için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olacak."

"Dil, medeniyetin taşıyıcısıdır"

Sınav sonuçlarının 10 Haziran'da açıklanacağını belirten Ersoy, kurum ve kuruluşların gerekli görmeleri halinde sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda Türkçe yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanabileceğini ifade etti.

Ersoy, "Dil yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu sınav, Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak" dedi.

Kaynak: ANKA
