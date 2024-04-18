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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleştirildi

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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğinde hastane personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının önemini vurguladı. Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında poliklinik girişine kurulan standa gelen hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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