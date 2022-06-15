Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı - Haberler

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Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Kadirli ilçesinde, geçen yılki yangınlar zarar gören ormanlara popülasyonun artırılması amacıyla 1000 keklik bırakıldı.

Kadirli ilçesinde, geçen yılki yangınlar zarar gören ormanlara popülasyonun artırılması amacıyla 1000 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Araçlarla bölgeye götürülen 1000 keklik, katılımcıların sandıkların kapaklarını açmasıyla doğaya salındı.

Geçen yılki yangınlarda zarar gören ormanlara bırakılan kekliklerle bölgede popülasyonun arttırılması amaçlanıyor.

AA / Menderes Özat - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kürşad Tüzmen Oktay Deniz Osmaniye Güncel Haberler

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