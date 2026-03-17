Osmaniye'de Çaya Uçan TIR'ın Şoförü Hayatını Kaybetti
Osmaniye'de çaya uçan karton yüklü TIR'ın sürücüsü Mustafa Canik, kaza sonucu hayatını kaybetti. TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Hamus Çayı'na düştü ve ekipler olay yerinde Canik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye gişeleri mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden karton yüklü TIR, sürücüsü Mustafa Canik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamus Çayı'na uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Canik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Canik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı