Osmaniye'de el freni boşalan panelvanı iş yeri sahibi son anda durdurdu

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, el freni boşa çıkan panelvanı fark eden bir vatandaş, araç kontrolünü sağlayarak muhtemel bir kazayı engelledi. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el freni boşalarak yola doğru ilerleyen panelvanı vatandaşın koşarak durdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cemalpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine mal indirildiği sırada park halindeki panelvanın el freni henüz bilinmeyen bir nedenle boşaldı.

Caddeye doğru hareket etmeye başlayan aracı fark eden iş yeri sahibi, hızla koşarak panelvana ulaştı. Araca binip el frenini çeken vatandaş, aracı durdurarak muhtemel bir kazayı önledi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
