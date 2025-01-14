Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Ulaşlı Mahallesi 11507 Sokak'ta Yavuz (85) ve Müzeyyen Savaşçı çiftinin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Müzeyyen Savaşçı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.