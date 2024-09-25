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Osmaniye'de Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Osmaniye'de Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hayvanlarda tespit edilen ölümcül mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldı ve canlı hayvan pazarı kapatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde hayvanlarda tespit edilen, koyun, keçi, sığır ve ineklerde ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olan 'mavi dil' hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatılarak, karantina uygulaması başlatıldı.

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa'da yayılan koyun, keçi, sığır ve ineklerde ölümle sonuçlanabilen mavi dil hastalığının veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ve laboratuvar test sonuçlarına göre ilçede tespit edildiğini açıkladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önlem ve tedbir amaçlı Harkaçtığı, Yusufizzettin, Şabaplı, İlbistanlı, Kösepınarı, Karakütük, Koçlu, Yoğunoluk, Değirmendere ve Tahta köylerinde ve Kadirli Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş havyan alım satım ve sevk işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mavi dil hastalığı hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz bir hastalık değildir. Yapılan karantina çalışmaları hayvan sağlığını koruma amaçlıdır" denildi.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve canlı hayvan pazarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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