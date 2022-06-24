Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor - Haberler

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Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
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Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

OSMANİYE - Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken yağış nedeniyle su birikintileri oluşmaya başladı.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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