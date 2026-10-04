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Osmaniye'de eline korkuluk demiri saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Osmaniye'de Dumlupınar Mahallesi'nde eline korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hidrolik makasla demiri kesmesinin ardından çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'de eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye götürüldü.

Dumlupınar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen çocuk, eline korkuluk demiri saplanması nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin hidrolik makasla demiri kesmesinin ardından çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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