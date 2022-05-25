Osmaniye'de çekirgelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı - Haberler

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Osmaniye'de çekirgelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de çekirgelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ilçedeki üreticilere, ilçede görülmeye başlayan çekirgelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ilçedeki üreticilere, ilçede görülmeye başlayan çekirgelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Çerçi, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye'de uzun yıllardan sonra ilk defa çekirge popülasyonunu ile karşılaştıklarını belirterek, "Çiftçilerimizin çekirge sürüleri ile karşılaştıklarını söylemesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla bölgede ilaçlama çalışması başlattık. Çekirgeyle mücadele edilmediği takdirde sayılarının inanılmaz derecede artabiliyor. Ne kadar erken tespit edin mücadeleye başlarsak o kadar çabuk etkisini görebiliriz. Bu nedenle tarlasında çekirge gören üreticiler hemen bize ulaşsınlar. Biz, çekirge görülen alanlarda ilaçlama yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, Tarım, Güncel, Haberler

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