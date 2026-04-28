Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 firari zanlıdan 11'i tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamalarını 20-27 Nisan'da farklı noktalarda sürdürdü.
Ruhsatsız 6 tüfek, 30 tüfek fişeği ve 177 sentetik hap ele geçirilen çalışmalarda firari 22 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat