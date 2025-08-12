Osmaniye'de Anız Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde çıkan anız yangınında alevler makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine ve ormana sıçramaması için müdahale başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.