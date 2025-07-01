Osmangazi Köprüsü Bağlantı Yolunda 9 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Osmangazi Köprüsü Bağlantı Yolunda 9 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 9 kilo kokain bulundu. Üç kişi gözaltına alındı.

TEM Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda durdurulan kamyonetin kasasında polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle yapılan aramada 9 kilo kokain ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dilovası ilçesi geçişi Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda takibe aldıkları kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, kamyonetin kasasında kolilerin arasında oluşturulan boşluğa gizlenmiş 8 paket halinde 9 kilo kokain ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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