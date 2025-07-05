Osmancık'ta Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Osmancık'ta Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Leylek, iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedavi altına alındı.

Gürleyik Mahallesi'nde leyleğin yuvasından bir evin bahçesine düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı leylek, Osmancık Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Leylek, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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