Haberler

Osmancık'ta çıkan ot yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir ahırın yanında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ergenekon Caddesi, Leğen Deresi mevkisinde bir ahırın yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

Yaptığı torpil pahalıya patladı! Başı büyük belada
İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

Sokak ortasında dehşet anları! Tüfeklerle terör estirdiler
Yunan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

Tuhaf hareketleri zirveye damga vurmuştu! Bu yaptığını kimse anlamadı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı