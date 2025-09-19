Haberler

Osmancık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Osmancık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Şiir okunmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

Gaziler Derneğinin ziyaret edilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler onuruna Kaymakamlık tarafından yemek düzenlendi.

Programa Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Tolga Yetişen, Gaziler Derneği Başkanı Osman Barışmaz, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.