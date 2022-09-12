Ortasında kaldığı çatışmalarda iki otomobili yanan Libyalı engelli, umudunu yitirmedi

Libya'nın başkenti Trablus'ta tekerlekli sandalyeyle hayata tutunmaya çalışan engelli Mehdi el-Haşimi Dırar'ın yaşamı, 27 Ağustos'taki silahlı çatışmalardan sonra daha da zorlaştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta tekerlekli sandalyeyle hayata tutunmaya çalışan engelli Mehdi el-Haşimi Dırar'ın yaşamı, 27 Ağustos'taki silahlı çatışmalardan sonra daha da zorlaştı.

Çatışmaların yoğun yaşandığı Bin Gaşir bölgesinde oturan Dırar'ın iki otomobili yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kardeşinin dairesinden ayrı bir giriş kapısı açarak kendine özel hale getirdiği odasında yaşayan Dırar, o günü ve sonrasında yaşananları, AA muhabirine anlattı.

"Bin Gaşir bölgesi o gece ateş hattıydı" diyen Dırar, çatışmalar esnasında 2 otomobilinin yandığını ayrıca karşı binada 4 daire ve aşağıdaki dükkanların kısmen veya tamamen tahrip olduğunu söyledi.

Araçlarını kaybetmesinin ardından bir arkadaşından aldığı otomobili, araca kurduğu düzenekle kullanarak Trablus caddelerine tekrar çıkmaya başlayan Dırar, dışardaki günlük işlerini şimdilik ödünç otomobille görmeye çalışıyor.

Merdivenlerden tekerlekli sandalyeyle inebilen Dırar, ikinci katta oturduğu için yukarı çıkarken başka birinden yardım almak zorunda kalıyor. Genelde kardeşinden yardım aldığını aktaran Libyalı engelli, zaman zaman komşularının da kendisine yardım ettiğini belirtti.

Evinin banyosunun duvarına isabet eden bir kurşun nedeniyle, duvarda "yumurta büyüklüğünde" bir delik açılan Dırar, Libyalı yetkililerden çatışmaların tekrar yaşanmaması için çabalamanın dışında bir talebinin olmadığını söyledi.

Boş zamanlarına resim ve kıl testere ile oyma motifler ve tablolar yapan Dırar, sosyal medya hesaplarından toplumsal olaylarla ilgili görüşlerini de halka anlatma fırsatı buluyor.

-Çatışmaların yaşandığı gece sosyal medya hesabı Facebook'tan çağrıda bulundu

Çatışmalarda hayatını kaybeden, evi ve aracı yananlar olduğunu, 6 çocuklu bir ailenin dairesinin yandığını ve ailenin çok zor durumda kaldığını anlatan Dırar, "Çatışmalar esnasında herkes evinin en güvenli yerine saklanarak beklemek durumunda kaldı." dedi.

Çatışma gecesini yaşananları hatırlatan Dırar, gece saat 01.30'dan sabaha kadar kimsenin hareket edemediğini, saat 10.00 sularında bir ara çatışmaların durduğunu ve evinden çıkabilenlerin bölgeden uzaklaşarak başka bir yere gittiğini, imkanı olmayanların ise kaldığını ifade etti.

Facebook hesabından çağrıda bulunarak, insani durumlar için ateşkes talebinde bulunduğunu aktaran Dırar, şöyle konuştu:

"Çünkü insanlar artık dehşete düşmüş ve korku içindeydi. Genç, yaşlı, çocuk, kadın herkes evlerde endişeli bir şekilde bekliyordu. Burada bir bina tamamen yandı. Bir kişi hayatını kaybetti. İnsanların psikolojileri bozuldu. Komşumuz, konuşamıyor, sorularımıza cevap bile veremiyordu. Sakin olmasını istediysek de başaramadık. Çünkü çatışmalara şahit oldu, ölenleri gördü. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. İfade edecek kelime bulamıyorum. Çatışmalar gece 01.30'dan akşam saatlerine kadar hiç durmadı."

"Çatışmalar bizi bir yere götürmez"

Böyle çatışmaların ülkeyi iyi bir yere götürmesinin mümkün olmadığını, silahlı güçlerin kentlerin dışına çıkması gerektiğini vurgulayan engelli Dırar, "Yönetim için mi kürsü için mi ne için çatışıyorlarsa bilmiyorum. Ama bedelini biz ödüyoruz." dedi.

Çatışmalardan hep vatandaşların zarar gördüğüne işaret eden Libyalı engelli, "Ben sadece maddi zarara uğradım, ancak bazıları hayatından oldu. Kimisinin psikolojisi tamamen bozuldu." ifadelerini kullandı.

Libyalı engelli Mehdi el-Haşimi Dırar'ın zor hayat şartlarına rağmen "pozitif düşüncesi", hiç kimseden yardım istememesi, metanetli duruşu ve sosyal medya üzerinden o gece yaptığı çağrılar kendisini tanıyanlar ve komşuları tarafından da takdir ediliyor.

-Ne olmuştu?

Trablus'ta 27 Ağustos sabahı Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Öğle saatlerine doğru Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçrayan çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş 159 kişi de yaralanmıştı.